Keskkonnaameti juht lahkub pärast konflikti ministriga

«Inimesed ikka vahetavad ametikohti, seda on juhtunud enne, juhtus praegu ja juhtub ka tulevikus,» vastas Tõnis Mölder küsimusele, miks 2019. aastal viieks aastaks ametisse valitud Riho Kuppart ootamatult lahkub. «Oleme kommunikatsioonis nii sisse- kui väljapoole kokku leppinud, kuidas me siit edasi läheme. Austan seda. Minust ei oleks viisakas seda kuidagi enam kommenteerida.»

Reedeses pressiteates pole Kupparti lahkumise põhjust nimetatud. «Kokkulepitud kommunikatsioon» seisneb ministri teates, et lahkumisest vaevalt 2,5 nädalat ette teatanud Kuppart saab 31 200 eurot selle eest, et «kujundas ühendameti kliendikeskseks organisatsiooniks, millel on esindus igas maakonnas. Tegemist on olnud eduka protsessiga, mille juures möödunud aastal tulemustasu ei makstud.»