Ringkonnakohus arutab Marti Kuusiku kriminaalasja oktoobri lõpus

Ühtlasi leiab prokurör, et ringkonnakohus peaks tühistama Viru ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri jälitustoimingu loa õigusvastaseks tunnistamise ning tunnistama selle loa õiguspäraseks.

28. mail leidis Viru maakohus, et Marti Kuusiku süü ei ole tõendatud ning mõistis ta õigeks.

«Vaidluseks on see, kas süüdistatav Marti Kuusik pani toime talle süüks arvatava kuriteo või kuritegu aset ei leidnudki. Ükski istungil üle kuulatud tunnistajatest ei ole pealt näinud seda, kuidas väidetav kuriteosündmus aset leidis,» lisas kohtunik.

Kohus leidis, et tunnistajate ütlused, millele süüdistuses toetuti, on kaudsed tõendid.

«Käesolev kriminaalasi on sellesmõttes erandlik,» märkis ka kohus, kuna kannatanu tunnistajapinki ei tulnud. Lisaks ka ekspertiis ei kinnitanud võimaliku kuriteo toimepanemist.

Seda, et kannatanu ei esitanud kuriteoteadet arvestas ka kohus ja jättis seetõttu menetluskulud riigi kanda.

Marti Kuusik end süüdi ei tunnista, samuti on vägivalda eitanud kannatanuks tunnistatud tema endine elukaaslane Karin Kuusik.

Kuusik kinnitas, et tema vastu meedias esitatud süüdistused on laim. Tagasiastumist põhjendas Kuusik sellega, et soovib tagada ametisse astunud valitsusele töörahu ning keskenduda kriminaalasjas enda kaitsmisele ja oma hea nime taastamisele.