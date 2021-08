Kunnas: ma pole rõõmus, aga kõik läks nii, nagu kirjutasin

Praegu poliitikas tegev endine sõjaväelane ütles, et kõigil, kes huvituvad Afganistanis toimuvast, soovitab ta soojalt lugeda just eelpool mainitud raamatut pealkirjaga «Takerdunud rünnak», milles on eraldi peatükk «Afganistani operatsiooni hetkeseis ja tulevik».

«Tegin raamatu viimases peatükis 2012. aastal nõuande kaitseministrile. Analüüsisin Afganistani päris põhjalikult – mis seal on ja mis sellega juhtub,» märkis Leo Kunnas. «Pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide väed lahkusid 1972. aastal Vietnamist, läks kolm aastat enne, kui Lõuna-Vietnami valitsus kokku kukkus ja Põhja-Vietnam [riigi] vallutas. Afganistanist lahkusid Nõukogude väed 1989 ja aega läks 1992. aastani kuni [Afganistani Demokraatliku valitsuse president] Najībullāh valitsus langes.»

Kunnas tõdes, et ta ei ole selle üle väga rõõmus, kuid ometi on asjad läinud nii, nagu ta oma raamatus kirjutas. «Afganistanis on proovinud britid ja Nõukogude väed, aga see on nii, et mõned riigid lihtsalt ei ole vallutatavad. Võib proovida, aga see ei õnnestu,» rääkis ta.

20. sajandi politoloogia üks olulisemaid õppetunde on Leo Kunnase ütlusel see, et demokraatlikud riigid ei saa põhimõtteliselt pidada pikaajalisi sõdu sellepärast, et valitsused hääletatakse maha. «Sellest kõigest oleks võinud ka lähtuda. Praegu pole põhimõtteliselt enam mõtet midagi kommenteerida, sest see näiks nagu tagantjärgi tarkusena. Raamat räägib sündmustest kümme aastat enne seda, kui need aset leidsid,» märkis ta.

Afganistaniga sarnaseid sõdasid analüüsinud Kunnas leidis, et sõjapidamises on üks oluline nüanss – kui sõja raskuskese on sinu valduses, siis sõda võidetakse ja kui vastase käes, siis võidab vastane. «Kõigi nende sarnaste sõdade puhul on üks joon, milleks on tugev ja usaldusväärne kohalik valitsus. Kui seda ei ole, ei saa neid sõdu võita. Ei ole lihtsalt punkti, millele toetuda,» kõneles Leo Kunnas. «Afganistanis ei ole kunagi olnud tugevat ja usaldusväärset kohalikku valitsust, vaid need on olnud nõrgad ja korrumpeerunud.»