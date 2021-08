Afganistani veteran: kurb, et see ponnistus viljatult lõppes

Kaitseliidu Viru malevas instruktorina töötav vanemveebel laseb esmalt kuuldavale kerge ohke. «Loomulikult on keeruline küsimus,» kostab ta. «Arvan niimoodi, et ju siis on selleks [sõjapidamiseks] vajadus, sest ega nii suured asjad ei juhtu niisama tühja. Isiklikus plaanis on see juba möödanik ja olukord nii palju muutunud, et selleks peab natukene mõtlema ja enda jaoks lahti mõtestama.»