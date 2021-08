Kallas: peame vältima üksi jäetud riigi muutumist ohuks meile endale

Ta tõdes, et olulisim diplomaatiline siht on peatada inimõiguste rängad rikkumised ja vägivald. «Mõistagi peame koos rahvusvahelise kogukonnaga vältima, et üksi jäetud riik ei muutuks terrorismi kasvulavaks ja seega ohuks meile endile.»

Kallas lõpetas: «NATOs arutame olukorda esmaspäeval ja loodetavasti koguneb lähiajal Eesti eestvedamisel sel teemal ka ÜRO julgeolekunõukogu. Oluline on, et me ei jäta maha neid, kes on meid Afganistanis aidanud. Selleks peavad EL-i ja NATO liikmesriigid ühiselt pingutama, see on meie moraalne kohus. Sel teemal on käimas arutelud liitlastega ja uuel nädalal Vabariigi valitsusega.»