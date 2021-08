Kersti Kaljulaid: ma olen valmis teiseks ametiajaks

Minul ei jäänud muljet, et see täpselt nii oli, ma ei tea detaile. Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske on olnud ka minu väga hea kaastööline, aga meil ei olnud viirusega võitlemisel strateegilist juhtimist. Loomulikult on see minister (Tanel Kiik – toim), kes pidi eelmisel suvel ütlema, et meil on vaja järgmisel aastal inimesi vaktsineerida. Me peaks tegema plaani, mida me juba novembris-detsembris avalikustame. Ja kui vaktsiine tuleb vähem, siis me ei muuda oma lubadust. Mõned riigid on saanud sellega kindlama käega hakkama. Sõlm jäi puudu. Kui minister seda ei võta, siis peab selle töö ära tegema kantsler. Olen seda meelt, et sellega me hakkama ei saanud.