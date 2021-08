Presidendikandidaadi otsingud jätkuvad täna õhtul

Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev tõdes, et viimastel päevadel ei ole presidendikandidaadi otsingute teemal erilisi arenguid toimunud. «Hetkel on sama seis, mis siiamaani on olnud: erakondade esimehed tegelevad sellega, et leida üks kandidaat, kellel oleks võimalik 68 häält saada riigikogus. Nad suhtlevad ning proovivad aru saada, kas on selline inimene olemas või mitte,» lausus Võrklaev.

Kuigi kandidaadiotsingud on erakondadele toonud viimastel nädalatel mitmeid pettumusi, jääb Võrklaev siiski optimistlikuks, et kandidaat ikkagi leitakse. «Väga suur roll on opositsioonierakondadel: kas me jõuame ühise nimeni või mitte. Kas on see tahe 30. augustil otsus koos ära teha või mitte? Mina olen optimistlik, aga võti on suuresti ka nende (opositsiooni) käes,» lõpetas Võrklaev.

«Läbirääkimised hetkel käivad,» andis Keskerakonna esimees Jüri Ratas põgusa ülevaate olukorrast presidendirindel ning kinnitas, et erakondade esimehed kohtuvad uuesti täna õhtul «päris hilja» ning veebi teel.

22. augustil on Keskerakonnal volikogu istung ning Ratase kinnitusel on nende soov seal presidendikandidaat ära kinnitada. Aga kui kandidaadil ei ole piisavat toetust parlamendis? «Neid «kuid» ja «olekseid» ei ole praegu küll mõtet esitada. Me töötame selle nimel, et leida nelja erakonna ja fraktsiooni vahel see nimi,» vastas Ratas.