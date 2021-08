Looduskaitsjad muretsevad Lahemaa rahvuspargi laastamise pärast

Kohalikud olid Sepale rääkinud, et paar aastat tagasi uputasid metsamehed oma rasketehnikat, minnes metsa raiuma pehme maaga. «See songermaa on nähtav isegi aerofotodelt,» märkis Sepp. «Väidetavalt oli traktor olnud nii sügaval maa sees, et kabiin oli ainult välja paistnud.»

Sepp kontrollis kohalikelt saadud info üle ja sai jutule kinnituse. «Tõesti on näha ka aerofotolt, et metsamehed on ikka korralikult ühe lageraielangi pahupidi keeranud, kuid juhtum on nüüdseks juba aegunud,» nentis ta.

Kaitse-eeskirja parandamine aitaks rüüstamist ohjata

Sepp näeb enda sõnul lahendust Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja parandamises. «Keskkonnaametiga koostööd tehes on võimalik leida Lahemaa rahvuspargi ebaõnnestunud kaitse-eeskirjale sõnastus, mis peataks metsafirmade rüüsteraied,» sõnas ta. «Lahemaa rahvuspark on Eestimaa kroonijuveel ja kui me seda ka ei oska ega suuda kaitsta, siis pole ülejäänud piirkondadel mingit lootust.»

Keskkonnaamet tunnistab, et looduskaitsjate murel on alust. «Probleem on olemas ja me peame otsima tõhusamaid võimalusi maastikuilme kaitsmiseks,» vastas keskkonnaamet kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks järelpärimisele Lahemaa rahvuspargi rüüstamise asjus.

«Praegu kehtivad õigusaktid võimaldavad raiete kombineerimist, mille tagajärjel võivad tekkida suuremad avatud alad kui kaitse-eeskirja koostamisel oli mõeldud. Suured raiutud alad on eelkõige visuaalselt häirivad, ei sobi kaitsealale ja nendega võivad kaasneda ka kumulatiivsed mõjud,» nentis amet oma vastuses.

Raiete lubamisel või keelamisel tuleb keskkonnaametil hinnata, kuidas need mõjutaksid ala kaitse-eesmärke. «Raie keelamisel on näiteks selge alus siis, kui see kahjustab liike või elupaiku. Eeskätt maastikuilmet mõjutavate raiete kohta on aga otsuse tegemine subjektiivsem,» selgitas amet.