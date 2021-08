Raik: on suur tõenäosus, et Narva volikogu enamus avaldab täna mulle umbusaldust

«Viimased seitse ja pool kuud on olnud Narvale keerulised, oleme võidelnud koroonaviirusega ja samas edendanud suuri ideid ja projekte. Oleme linnavalitsuses tööd teinud tugeva meeskonnaga,» pöördus Raik narvalaste poole. «Meie töö fookuses on olnud need küsimused, mis linnaelanikke kõige enam puudutavad: Narva meditsiiniabi, linnakeskkond ja haridus, ka õppimisvõimalused noortele, et nad ei peaks pärast keskkooli linnast lahkuma,» kirjeldas ta.

Lühikese ajaga tema sõnul väga palju ei jõua, küll aga mõndagi. «Mul on hea meel, et oleme mitmele linna asutusele valinud avatud konkursi korras uued juhid. Mul on hea meel, et Eesti riik on lubanud Narvat toetada uue haigla rajamisel ja Kreenholmi ühe vabriku renoveermisel. Mul on hea meel, et linnavalitsus on leidnud uusi viise linnaelanikega suhtlemiseks ja eriti noorte ideede arvestamiseks linna arendamisel,» loetles Raik.

«Me oleme tõstnud esikohale linna kõige olulisema väljakutse: töökohtade hoidmise ja uute töökohtade rajamise. Just siis ei pea inimesed Narvast ära kolima ja pered jäävad kokku,» selgitas ta avalduses.

Raik tellis uuringufirmast Norstat esindusliku uuringu Narva poliitikute ja linnapeakandidaatide usaldusväärsuse kohta, kuna soovis näha, kuidas on kaaslinlased praeguse linnavalitsusega rahul. «Olen rõõmus, et narvalased peavad mind kõige usaldusväärsemaks kohalikuks poliitikuks ja täpselt pooled Narva inimesed näevad just mind linnapeana. Väga suur usaldus annab jõudu ja annab kindlustunde, et olen teinud õiget asja,» leiab ta.

«Kui ma ei ole homme enam Narva linnapea, siis Narva olevik ja tulevik läheb mulle endiselt korda,» rõhutas Raik. «Ma ei jää eemaltvaatajaks, sest soovin ka edaspidi seista kõigi narvalaste ja linna parema tuleviku eest. Tänan südamest teist igaühte koostöö ja panustamise eest meie Narva arengusse,» lõpetas linnapea avalduse.