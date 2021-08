Teisipäevast muutub liikluskorraldus Väo liiklussõlmes

Sellega seoses suletakse Peterburi teelt pööre Lagedi teele ehk Tallinna ringteele. Tallinna ringteele pääsemiseks tuleb sõita ringi Loo liiklussõlmest. Kaob ära ümbersõit Tallinna ringteelt Tallinna poole Loo liiklussõlmest ning Rahu teelt on võimalik otse Narva ja Tallinna ringtee poole sõita.

Tallinna piiril Narva maanteel asuv liiklussõlm ehitatakse ümber kahetasandiliseks ristmikuks. Tegemist on ühe Eesti koormatuima ristmikuga, mida läbib ööpäevas ligi 49 000 autot. Eeldatakse, et 20 aasta pärast on ristmiku läbida soovivate sõidukite hulk ööpäevas umbes 60 000.