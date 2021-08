Emajõe raudteesilla remont muudab rongide sõidugraafikut

«Muudatused sõiduplaanides puudutavad Tartu-, Valga- ja Koidula/Piusa liine. Tabivere-Tartu vahel on kasutuses asendusbussid. Hommikune Jõgeva-Tartu reis on asendatud bussiga. Samuti muutuvad enamuste Valga ja Koidula/Piusa liinide väljumisajad,» lisas Kongo.

Muudatustega sõiduplaanid on üleval Elroni kodulehel ja ka rongipeatuste infostendidel. Asendusbusside peatused on tähistatud Elroni värvides siltidega.

Raudteeremontide ajal on asendusbussi kasutamine ratastooliga võimalik eeldusel, et ratastool pannakse pakiruumi ehk see peab olema kokkupandav ning reisija saab ise bussi minna. Juhul, kui klient saab liikuda ainult ratastoolis, tuleb oma reisisoovist ja täpsetest reisi aegadest vähemalt 3 tööpäeva varem e-posti teel abi@elron.ee teada anda. Sel juhul on võimalik korraldada spetsiaalne transport, kuhu saab ratastooliga siseneda.