Küsimusele, kas talle ettepaneku tegemise eel oli saavutatud laiem kokkulepe erakondades või oli tegu Ratase algatusega, vastas Karis järgmist: «Minu kõige parema teadmise juures tähendas see seda, et neli erakonnajuhti olid minu nime arutanud ja sealt tõukus ka see kõne minule.»