AS Hoolekandeteenused juhatuse esimeheks saab Liina Lanno

Maarjo Mändmaa, kes suundub sotsiaalministeeriumi kantsleri ametikohale, annab enda sõnul juhtimise teatepulga rahuliku südamega edasi. «Ettevõte on praeguseks EL vahendite toel saanud uuendada klientide majutustingimusi ja sisenemas uude arenguetappi. Kuna kolimised on varsti möödas, saab senisest rohkem keskenduda kliendi toetamisele, et temast saaks tegus kodanik kogukonnas. Olen veendunud, et meie teenuste direktor Liina Lanno on kõige õigem inimene seda eest vedama,» rääkis Mändmaa.