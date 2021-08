Tarmo Miilits: mul oli tunne, et kümne aasta pärast saan sinna turistina minna

Võib nii öelda küll. Kõigepealt, kui missioonile läksin, olin Euroopa Liidu politseimissiooni välikontorite üksuse juht. Meil olid Afganistani 13 erinevas piirkonnas välikontorid, mida tuli teatava regulaarsusega külastada, et rääkida kohaliku tasandi politseinikega ja riigivõimu esindajatega, ka kohalike inimestega. Kogu see spekter – mitte ainult Kabul – oli mul silme ees. Kui palju erinevaid etnilisi gruppe, kui erinev on hariduslik tase, kui rikkad või vaesed nad on. Kui kõik need piirkondlikud iseärasused ja ka usulised erisused juurde panna – siis saad aru, kui keeruline on see riik.