Eesti loodab inimesed Afganistanist ära tuua Saksamaa abiga

Lisaks on Afganistanis veel palju Mondo kohalikke abilisi, kellega pole võimalik enam kontakti saada. «Me oleme tegutsenud paljude provintsikeskuste ämmaemandatega, kes aitavad meil koolitusi ellu viia. Me neid enam reaalselt kätte ei saa, aga tõenäoliselt nad võtavad meiega ühel või teisel moel veel ühendust,» lootis Kuusik-Rajasaar.

Riina Kuusik-Rajasaar pani Eesti valitsusele südamele, et praegu on vaja kiiresti ja operatiivselt tegutseda ning leida võimalused, mida reaalselt saab ära teha. «Olen nädal aega teinud tööd selle nimel, et kahe meie partnerorganisatsiooni juhid, tüdrukutekooli direktori pere ja äsja lõppenud ämmaemandate koolituse koordinaatori pere saaks toetust. Nad on minu vahendusel Eesti valitsuselt seda palunud,» kinnitas ta.