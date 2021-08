Kahekordne olümpiapronks Jüri Tamm kandideerib Keskerakonna nimekirjas

«Leian, et praegune linnavalitsus on teinud head tööd ning kohalik omavalitsus on linlaste jaoks õigel hetkel olemas. Mulle on sümpaatne linnapea Kõlvarti käitumine kriisiperioodil, kus otsuseid tehakse kindlakäeliselt ning suudetakse neid ka arusaadavalt selgitada,» ütles Jüri Tamm. «Pean tähtsaks tulevikkuvaatavaid ja innovaatilisi algatusi, nagu Tallinna strateegiakeskuse rajamine, püüdlemine rohelise pealinna tiitli poole ning keskkonnasõbralike valikute tegemine. Olen juba kümme aastat tegelenud elektriautode ja keskkonnasõbraliku transpordi propageerimisega ning osalen ka Tallinna ühistranspordi rohelisemaks muutmise teekonnal.»