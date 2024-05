IN MEMORIAM Tiit Noormets (8. mai 1959 – 17. aprill 2024).Mälestades Eesti sõjaajaloo väljapaistvat uurijat

Aprillis ootamatult manala teele läinud ajaloolane Tiit Noormets oli Eesti sõjaajaloolaste hulgas hästi tuntud ja kõrgelt hinnatud. Laiemalt on ehk teada Noormetsa tegevus ajalooeksperdina filmide ja telesaadete juures; suur töö arhiivides, publikatsioone ja näitusi ette valmistades on jäänud pigem nähtamatuks, kuid tema elutööle tagasi vaadates võib kindlalt öelda, et see oli väga mahukas ja paljutahuline. Noormets oli paljudele mentoriks ja innustajaks, aga tema enda ajalooalaste tööde ja loomingu kokkuvõtmine ning uurimine seisab alles ees.