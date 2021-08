GALERII ⟩ Tallinna linnavalitsuse ees avaldati meelt Maarjamäe jalgpallihalli vastu

Erakonna linnapeakandidaadi Urmas Reinsalu sõnul näitab linnajuhtide ükskõiksus memoriaali ümber toimuva suhtes väärtuste puudumist. «Memoriaali kõrvale jalgpallihalli rajamise vastu on represseeritute esindusorganisatsioonid, memoriaali arhitektid ja linnaelanikud. Olukord on läinud juba nii kaugele, et eraisikud on olnud sunnitud kohtusse pöörduma. Linnavalitsus üritab probleemi järjepidevalt maha vaikida ning see näitab väärtuste puudumist,» leiab Reinsalu.