Langenud Eesti ohvitseride memoriaalile lisati 26 nime

«Alates 1920. aasta maist kuni 1940. aasta juunini tegutsesid Tondi tänava kasarmulinnakus Eesti Vabariigi Kõrgem Sõjakool, Sõjaväe tehnikakool ja Lahingukool. Kahe aastakümne jooksul lõpetasid selle praktiliselt kõik 1940. aasta juunipöörde ajal teenistuses olnud kaadri- ja reservohvitserid,» ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ja lisas, et Tondipoiste ausammas taasavati 2009. aastal ning nüüdseks nimedega veelgi täienenud Tondi Sõjakooli memoriaal valmis kümme aastat hiljem.

MTÜ Tondi Sõjakooli Ajalooklubi juhatuse liige kolonelleleitnant Jaak Haud ütles, et memoriaalil nimetatud Eesti sõjakoolis õppinud ohvitserid kaotasid oma elu ebaõiglaselt vara nii Teises maailmasõja lahingutes kui ka Vene ja Saksa okupatsioonijõudude repressioonides.

«Sõjandustraditsiooni kohaselt on igal sõjakoolil oma memoriaal, kus langenutele au anda ja selline mälestuskoht on nüüdseks olemas ka Tondil. Ajalugu uurides lisandus uusi ohvitsere, kes on nüüdseks samuti jäädvustatud,» ütles Haud.