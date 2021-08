Kohus mõistis endised mereväelased mereväe vara omastamises süüdi

Ringkonnaprokurör märkis, et oluline on korruptsioonikuritegudest teavitamine.

«Korruptsioonikuritegevus on peitkuritegevus, mille avastamisel, tõkestamisel ja süüdistuse esitamisel on oluline roll eraettevõtetel ja avaliku sektori asutustel ning nende töötajatel. Tähtis on enda ja riigi vara mitte segamini ajada ning, et need, kes ebaausate tegude kohta infot omavad, sellest ka õiguskaitseasutusi teavitaksid,» lisas Nuut.