«Jeltsin ööbis Tallinnas ja pidi hommikul oma lennukiga tagasi Moskvasse sõitma. Öösel tuli aga tema ihukaitsemeeskonnale teade, et on väga tõsine oht, et Jeltsin võidakse likvideerida ehk tema lennuk maha lasta. Tollaste võimaluste juures ei olnud mingi küsimus üks lennuk Nõukogude Liidu territooriumil alla lasta,» avalikustab Toots.