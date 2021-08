Kallas: kuni 30 inimese vastuvõtmine ei ole migratsioonipumba avamine

Kallas sõnas neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et need inimesed, keda Eesti on valmis Afganistanist vastu võtma, on inimesed, kes tegid Eestiga koostööd. «30 inimese aitamine ei ole migratsioonipumba avamine,» toonitas ta.

Peaministri sõnul on nende 30 inimese seas ämmaemandaid, koolide juhte, tüdrukute aitajad ning nende nimekirjad on Eestil olemas. «Me peame neid inimesi aitama, kes on meid aidanud,» ütles Kallas.

Kallas toonitas, et kõigi ühine eesmärk on hoida ära rändelaine Afganistanist, selle nimelt peavad liitlased läbirääkimisi Afganistani naaberriikidega. Valitsusjuhi sõnul saavad kultuuriliselt lähemad Afganistani naaberriigid põgenikke paremini aidata.