Nädala pärast laieneb maskikandmise ja Covid tõendite esitamise kohustus

«Oluliselt nakkavama koroonaviiruse deltatüve laienenud levik Eestis on toonud kaasa viiruse leviku kasvu ja suurenemas on ka haiglaravil olevate inimeste arv,» nentis peaminister Kaja Kallas pressiteates.

Endiselt on maskikandmise kohustusest vabastatud kuni 12-aastased lapsed või kui suu ja nina katmine on tervislikel või muudel olulistel põhjustel vastunäidustatud.

See tähendab, et Covid tõendit tuleb esitada sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, seal hulgas teatris, kinos, kontserdil, konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel. Kõikidelt osavõtjatelt tuleb nakkusohutust kontrollida ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks toitlustuskoha rentimisel või teatrietenduse tellimisel.

Covid tõend näitab, kas inimene on Covid haiguse läbipõdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud või on see tõend koroonaviiruse testi kohta, mille tulemus on negatiivne. Lisainfo: https://www.kriis.ee/et/vaktsineerimistoend