Appi, mu vanemad ei vaktsineeri end!

Lõunapoolsemas Eestis elav Margit (nimi muudetud) pole oma emaga suhelnud juba mitu nädalat. Põhjus on koroonas või täpsemini koroonast ajendatud tülis. Kui tütar endale kaitsepookimised ära teha lasi ja Facebookis profiilipildile «Olen vaktsineeritud ja usaldan teadust» märke lisas, suskas ema pildile krõbeda kommentaari: «Usalda, aga kontrolli.» Ema – hoolimata oma kunagisest kopsuoperatsioonist – on nimelt tuline vaktsiiniskeptik. «Mina endale igasugust keemiat sisse süstida ei lase,» on ta tütrele teatanud.

Muudatus käitumises leidis aset viimase aasta jooksul, mil seitsmekümnendates eluaastates ema aina sügavamale internetti kaevus. «Temast on täitsa paras nutisõltlane saanud,» ütleb tütar siiski hoomatava hoolimisega. Kust ema internetis täpselt teadmisi ammutab, tütar uurinud ei ole, kuid ta on märganud, et muutunud on ka poliitilised sümpaatiad: emale on hakanud meeldima EKRE. Tütart nimetab ema pilgates «ajupestuks» ning teatab, et tema eelistab vaktsiinile loomulikku surma. «Olen üritanud selgitada, et surmal ja surmal on ka vahe – kas lähed kohe või oled enne pikalt juhitaval hingamisel ja hoiad masinat kinni kellegi eest, keda ehk saaks aidata –, kuid ta lihtsalt ei kuula mind!»