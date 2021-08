Terviseameti ravimite kesklao kahes külmaruumis kerkis ligi kaks kuud tagasi temperatuur +15 kraadini ning külmaahela katkemise tõttu on seal hoiustatud vaktsiinid ja muud ravimid pandud karantiini. Ohutuse huvides ei ole neid vaktsiine ja ravimeid kasutusele võetud.

Oona, kes on ühtlasi Tartu Ränilinna perearstikeskuse perearst ja Tartu Ülikooli peremeditsiini kaasprofessor, tõdes, et enim on nii meedikutel kui ka patsientidel küsimusi tekkinud seoses väikelaste vaktsiiniga Infarix Hexa, mis annab kaitse korraga kuue haiguse, nende seas difteeria, teetanuse ja läkaköha vastu.