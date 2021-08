Mari Kalkun: see tundub uskumatu, kui palju muutub ühes riigis 30 aastaga

Mari Kalkun sõnas, et peo ajal oli ta meeleolu ülev ning koos oli palju põnevaid inimesi eri eluvaldkondadest, kellega koos vabadust tähistada.

Kas juubeliaastal on Kalkuni jaoks ka eriline tähendus? «Ma sain üksjagu selle üle mõtiskleda seda kõnet luues ja kirjutades. Ma teadvustasin endale, et ma olen selle vaba Eesti laps, kogu enda teadliku elu ma olen elanud Eesti Vabariigis ja selles mõttes on ju ikkagi eriline, et see tundub kuidagi uskumatu, kui palju muutub ühes riigis 30 aastaga. Mõeldes tagasi, milline elu oli 90ndatel ja milline on praegu, siis väga-väga suured muutused on toimunud tegelikult.»

Ta sõnas, et tema jaoks on üks olulistest muutustest iseenda jaoks see, et ta elab maal. «See maal elamine on minu jaoks avanud uue maailma ja uued võimalused: käia näiteks iga päev looduses ja teha, mida hing ihkab. Ja mulle tundub, et praegu meil on see võimalus või see aeg, et me ei pea lähtuma sellest, mis ette antud, vaid ikkagi meil on see vabadus ise enda elu luua ja ise teha need valikud, et mida ma enda eluga peale hakkan.»