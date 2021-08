Näitlejad: Eesti muusika on maailmas väga hea visiitkaart

Rait Õunapuu sõnas, et pidulik aastapäeva üritus roosiaias on väga viisakas. «Ma ei ole enne käinud, vähemalt mitte sellises rollis. Üks kord mingit laulu tegime siin näitlejatega koos, aga täitsa teisest perspektiivist.»

«Jah, väga ilus tõesti. Eestimaa on ilus ja inimesed on ilusad ja mulle tundub ka, et siin käib koos selline hea läbilõige Eesti ühiskonnast,» ütles Karl Robert Saaremäe. Näitlejad nentisid, et ka ilmaga vedas.

Õunapuu ja Saaremäe vastutasid ka aastapäeva muusika eest. «Meie repertuaar on alati eriline. Me ikkagi mängime praegu ainult kodumaist muusikat. Ei ole midagi muud visanud siia vahele, sest lihtsalt ei ole vaja, sest Eesti muusika on ka maailmas üldse väga hea visiitkaart Eesti kohta,» ütles Saaremäe.