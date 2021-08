Parima metsamajandaja tiitli pälvinut häirivad looduskaitsepiirangud

Lepasaar jäi hindamiskomisjonile silma panusega metsade kasvatamisse ja maaparandusse. Kuna suur osa Lepasaarte pere metsast langes 2000-ndate alguse Tudu tormis, on nad viimased aastakümned palju pingutanud, et nendest aladest kaunid noored metsad kujundada. Nüüdseks on suur töö ära tehtud, kuid tuleviku osas puudub selgus, sest aina laienevad lendorava kaitsealad seavad tema metsade majandamisele ranged piirangud.