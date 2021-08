«Kindlustunnet see ju muidugi lisab, kui kaks suurt erakonda on avaldanud mulle oma toetust. Aga eks aeg näitab, ma ei loe kindlasti praegu mingeid hääli kokku,» ütles Karis Postimehele.

Karis märkis, et president valitakse riigikogus salajasel hääletusel ja seal võib kõike juhtuda. «Mind on kaks korda rektoriks valitud ja riigikontrolöriks hääletatud, salajane hääletamine on väga ettearvamatu. Praegu ei hakka ma küll ennustama, kuidas mul hääletusel minna võiks, ennustamised ei ole enamasti väga tõesed,» sõnas Karis.