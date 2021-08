Keskerakond ja Reformierakond toetavad presidendikandidaadina Alar Karist

Ratas: Karisel on suuremad võimalused

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et Alar Karis ja Tarmo Soomere on mõlemad väärikad ja tugevate kogemuste ning teadmistega kandidaadid, kuid laiapindsem ühisosa tundub praegu olevat Karisel.

«Keskerakond on algusest peale rõhutanud, et meie eesmärk on valida tervele Eestile uus president riigikogus. Täna oleme konsultatsioonide tulemusel jõudnud seisukohale, et Alar Karis pole mitte ainult hea kandidaat, vaid tal võiks olla presidendivalimistel ka laiem toetus saadikute seas,» rääkis Ratas.