MRP aastapäeval mälestatakse Maarjamäel totalitaarsete režiimide ohvreid

«Paar päeva tagasi tähistasime kalli Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva. Meil oli õnne – meie iseseisvuse taastamine tollal toimus ilma ohvriteta, kuigi ärevaid hetki oli. Kuid ei tasu unustada, et kõik need tuhanded nimed kommunismiohvrite memoriaali seintel on märk inimestest, kes samuti on ohvrid – meie iseseisvuse hävitaja, Nõukogude repressiivaparaadi ohvrid,» sõnas justiitsminister Maris Lauri.

Eesti mälu instituudi juhatuse liikme Sergei Metlevi sõnul on oluline süveneda 23. augusti 1939 konteksti: «Kaks totalitaarset suurriiki – natsionaalsotsialistlik Saksamaa ja kommunistlik NSV Liit – leppisid kokku, et nad panevad toime rahvusvahelise kuriteo mitme vaba rahva vastu ja keegi ei suutnud neid tollal peatada. See on õppetund: demokraatiat ja vabadust tuleb kaitsta ka väljaspool kodu. Selleks on tarvis muuhulgas uurida ja teadvustada totalitarismi olemust ja mälestada selle ohvreid. Ka sel eesmärgil arendame koostöös riigiga Patarei vanglas rahvusvahelise kommunismiohvrite mälestusmuuseumi,» ütles Metlev.