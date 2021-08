Tehnikaülikool ootab reedeni avaldusi avatud ülikoolis õppimiseks

Eelmisel aastal õppis TalTechi avatud ülikoolis ligi 2000 täiendusõppijat. «Kuna avatud õpe annab võimaluse õppida omas tempos, valida enesetäiendamiseks üksikuid tasemeõppe õppeaineid, on see jätkuvalt populaarne,» ütles TalTechi avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg.

Avatud õpe sobib kõigile, kes on omandanud vähemalt keskhariduse ning kes soovivad õppida endale meelepärases tempos ja mahus. Õpihimulisi ootavad ka TalTechi mikrokraadikavad ja lisaerialad. Avatud õpe on tasuline, heade õpitulemuste korral on võimalik kandideerida ka tasuta üliõpilaskohale.