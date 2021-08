Riik toetab muukeelsete õpilaste eesti keele tugiõpet 493 000 euroga

Toetuse saamiseks ükski kool avaldust esitama ei pea, see toetus jõuab kõigi nende koolipidajateni, kelle eestikeelsete koolide põhikooli astmes õppis Eesti Hariduse Infosüsteemi järgi eelmise aasta 10. novembri seisuga üle 10 protsendi muukeelseid õpilasi ning see 10 protsenti on vähemalt kaheksa õpilast. Neile tingimustele vastas 23 kokku kooli.