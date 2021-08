Postimees Grupi juhtimise võtab üle Toomas Tiivel

Tiivel sõnas, et jätkab Andrus Raudsalu poolt juhitud digipööret. «Eesti meediaturg liigub vaikselt sinna suunas, et järjest rohkem lugejaid on valmis tasulist online-sisu tarbima. Sellega tuleb kaasa minna ning oluline on see, kui hästi me oskame ennast näoga lugeja poole pöörata,» lisas Tiivel.