Isamaa korraldas Hirvepargis traditsioonilise kõnekoosoleku

Isamaa auesimehe Tunne Kelami sõnul aitasid Hirvepargi sündmused teadvustada, et Eesti rahvas ei ole Nõukogude Liiduga kokku laulatatud. «Eesti ajaloo õppetund on see, et miski pole võimatu. Kuid teine sama tõsine õppetund on see, et mitte midagi ei ole iseenesest tagatud. See, et natsismile ja kommunismile ei ole suudetud võrdset hinnangut anda, ei ole ajaloo ega moraali probleem, vaid praktiline poliitiline probleem,» ütles Kelam. «Võrdse hinnangu andmise korral ei oleks endine KGB ohvitser Putin saanud Venemaa presidendiks. Täpselt samuti nagu endine Gestaapo ohvitser ei oleks saanud Saksamaa liidukantsleriks,» tõi ta näite.