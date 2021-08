Keskkonnaühendused pöördusid raietingimuste ja looduskaitse asjus Kallase poole

Keskkonnaühendused viitavad, et nende mure kinnitab Euroopa Komisjoni juunis algatatud rikkumismenetlus seoses Natura aladel toimuvate raietega. «Sellise olukorrani on viinud praegune metsanduspoliitika ja süsteemsed juhtimisvead metsanduse valdkonnas. Viimaseks nördimapanevaks teateks oli keskkonnaameti juhi Riho Kupparti ootamatu ametist lahkumine, mille taga kumab ameti sellekevadine otsustav tegutsemine raierahu rakendamisel,» põhjendati pöördumises.

«Eesti keskkonnaühenduste koda on aastaid murega jälginud järjest leebemaks muutuvaid raietingimusi ning kasvavaid raiemahtusid. Nüüdseks on lageraied saanud tavapäraseks nii kaitsealadel kui ka Natura elupaikades. Halbade näidetena tulevad keskkonnaagentuuri ülevaate põhjal esile Haanja ja Otepää looduspark, samuti Lahemaa rahvuspark,» loetleti avalduses ning lisati, et samast ülevaatest nähtub, et raied Natura aladel on alates 2015. aastast hüppeliselt kasvanud ning oluline osa elupaikadest jätkuvalt inventeerimata.