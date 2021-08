Alla aasta ametis olnud maksu- ja tolliameti peadirektor suundub erasektorisse

Jääger selgitas, et MTA on suure potentsiaaliga riigiasutus, ent siiski näeb ta end pigem erasektoris: «Olen jõudnud veendumusele, et enda potentsiaali suudan paremini realiseerida erasektoris ja olen otsustanud edasi liikuda,» selgitas ta ja rõhutas, et kogemus on eriline ja väärtuslik.