Kas piirangud on tõhus vahend epideemia piiramiseks?

Justiitsminister Maris Lauri, kommenteerides opositsioonipoliitiku avaldusi, kirjutas Postimehele, et igal inimesel on õigus pöörduda kohtusse, kui ta leiab, et tema õigusi on rikutud. Ministri arvates peab aga sel juhul suutma põhjendada, milliseid õigusi ja mismoodi on rikutud. «Martin Helme etteheited on väga üldsõnalised, mis osutab minu arvates sellele, et tegemist on tavapärase tähelepanu otsimise vajadusega ning sooviga ühiskonnas vastuolusid tekitada ja suurendada,» leidis Lauri.