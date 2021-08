Laenufirma kaotas kohtus eaka vanaproua vastu

Tänaseks on läbi käidud kõik kolm kohtuinstantsi ning otsus on ühene: BestCredit rikkus vastutustundliku laenamise põhimõtet ning peab kõik kulud kandma. ​HUGO.legal juristi Merike Roosilehe sõnul on tegemist väga olulise pretsedendiga, kuna laenuandja sama põhimõtte eiramise tõttu on võlaorjuses tuhandeid inimesi.

Krediidiasutus peab andma laenu vastutustundlikult ning hindama krediidisaaja krediidivõimekust nii, et krediiti ei antaks inimesele, kelle puhul on tõenäoline, et ta ei suuda seda tagasi maksta. Krediidiasutus peab ka hindama, kas krediiditaotlejale võib tekkida olulisi raskusi ja kahjulikke majanduslikke tagajärgi.

Kui krediiti on antud krediiditaotleja maksevõimet hindamata ja krediidisaajal on tekkinud raskusi laenu tagasimaksmisega, siis on krediidisaajal õigus nõuda krediidiandjalt talle tekkinud kahju hüvitamist.

Õppetund kõigile krediidiandjatele

Roosileht usub, et kõnealune kaasus on hea õppetund kõigile krediidiasutustele. «Sellest pretsedendist ilmneb, et kui krediidiasutus annab laenu vastutustundetult, siis tekib talle endale kahju, sest tasaarvestamise korral võib krediidisaaja vähemalt osaliselt keelduda krediidi tagastamisest,» selgitas ta.

Tegemist on lepingueelse kohustuse rikkumisega, mille korral saab krediidisaaja nõuda krediidist tekkinud negatiivsete tagajärgede rahalist hüvitamist. «Kui krediidiandja oleks järginud laenu andmisel vastutustundliku laenamise põhimõtet ega oleks andnud laenu, siis ei oleks ka krediidisaajale kahju tekkinud,» selgitas jurist.

Ta lisab, et kui inimesele on krediidiandja süül tekkinud kahju, siis tasub see kohtus selgeks vaielda. Juristina kohtub ta pea iga päev inimestega, kes on end nii-öelda lõhki laenanud ja viimases hädas tulevad abi otsima.

«Minu selge soovitus on enda eest seista ja tulla juristi jutule võimalikult varakult. Kui suudame kohtus tõendada asjaolu, et krediidiasutus rikkus vastutustundliku laenamise põhimõtet, siis on võimalik, et krediidiasutusel tuleb endal kanda kõik kulud, kaasa arvatud tasumata laen,» julgustas ta.

Kuidas käituda, kui vastutustundliku laenamise põhimõtet on rikutud?

Krediidiandjale tuleb esitada tasaarvestamise avaldus, mille kohaselt krediidisaaja palub tasaarvestada talle tekkinud kahju krediidiandja krediiditagastamise nõudega. Tasaarvestamise korral võib krediidisaaja keelduda krediidi tagastamisest.

Kindlasti on soovitatav enne avalduse esitamist juristiga konsulteerida, sest kui inimene keeldub põhjendamatult laenu tagastamisest, siis laenuga seotud kõrvalkulud hoopis suurenevad. Ettevalmistus on oluline ka seepärast, et lõppastmes otsustab asja üle kohus.