Kallas: abivajavast lapsest teatamine ei ole pealekaebamine

Kallas nentis, et lastekaitsja amet on keeruline, kuid kohati tundub talle, et tänases ühiskonnas on nõukogude ajast jäänud taak, justkui oleks abivajavast lapsest teatamine pealekaebamine: «Aga seda see ei ole. Abivajavast lapsest teadaandmine nõuab julgust, eriti väikestes kogukondades,» kirjeldas Kallas, lisades, et lastekaitse on abi, mitte karistus. Kuigi oma laste kasvatamine on peamiselt vanemate ülesanne, loodame kõik, et sekkutakse, kui toimumas on midagi ohtlikku. Igaüht, igat last tuleb hoida,» ütles Kallas.