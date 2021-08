Pagulaskeskustes on praegu vaid 14 asukat

AS-i Hoolekandeteenused pressiesindaja sõnul elab augusti keskpiaga seisuga Vao pagulaskeskuses 14 inimest, kes kõik on rahvusvahelise kaitse taotlejad viiest erinevast riigist. Enamus Vao elanikest on pärit endise Nõukogude Liidu liiduvabariikidest.

Pressiesindaja lisas, et Vao keskuse asukad õpivad regulaarselt eesti keelt. Tööõigusega inimesed töötavad või on registreeritud töötukassas ja otsivad tööd. Inimesed on hõivatud igapäevaste tegevustega sarnaselt kohalike elanikega. Kooliealised lapsed õpivad koolis, eelkooliealised käivad lasteaias.