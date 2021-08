Korruptsioonis süüdistatavad Otepää vallajuhid on uuesti luubi all, abivallavanemat kahtlustatakse kelmuses

Prokuratuur teatas teisipäeval, et saadab kohtusse Otepää endise vallavanema, volikogu õigus- ja korrakaitsekomisjoni aseesimehe Kaido Tambergi ja abivallavanema Kajar Lepiku, süüdistades neid Sangaste lossi ärastamises ja teistes mahhinatsioonides valla varaga. Just enne seda said vallavolikogu- ja valitsus opositsioonisaadikutelt nõude uurida susserdamist riigihankega, mille eest vastutas Kajar Lepik.

«Lepik ja Tamberg on poolteist aastat uurimise all, aga vallavanem peab Lepikut abivallavanema ja hankekomisjoni esimehena edasi, miks abivallavanemat pole kõigi nende rikkumiste taustal töölt eemaldatud?» heitis ette Otepää vallavolikogu revisjonikomisjoni liige Kuldar Veere (RE). «Otepää vallas on kombeks minna seadustest mööda, et sõlmida lepinguid teatud ettevõtetega. Vallas kehtib see, et kui hääled on koos, siis vahet pole.»