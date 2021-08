Karise saatus muutus veelgi ennustamatumaks

Nimelt, kuigi Keskerakonna ning Reformierakonna 59 häälega võib ta arvestada – kui just salajasel hääletusel keegi alt ära ei kuku –, siis valituks saamist tähistava 68 hääle kogumiseks on vaja toetust ka opositsioonist.

Isamaa tipp-poliitik Urmas Reinsalu tunnustas Karist valmisoleku eest selles keerulises olukorras presidendiks kandideerida, kuid tõdes, et sellist platvormi Eesti Rahva Muuseumi direktoril polnud, mis annaks Isamaale soovi ta üles seada. «Mis ei tähenda, et meie saadikud individuaalselt ei võiks teda toetada, ja selle võimaluse meie erakond neile annab.»

Reinsalu ei nõustu, et eilne otsus jätab Isamaast ebaleva mulje. «Ei, see jätab väga selge mulje. Meie erakonnal on oma poliitiline liin, oma poliitilised seisukohad ja platvorm. Selle platvormi pinnalt ei saa väita, et Alar Karis oleks meie platvormi kandidaat.»