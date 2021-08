Põgenemisaken Kabulis on sulgumas

Tellijale

Kui Eesti kodanikud on juba mõnda aega Afganistanist lahkunud, siis vastavalt valitsuse mandaadile on Eesti valmis võtma vastu viis inimest, kes on teinud koostööd ELi institutsioonidega, viis inimest, kes on teinud koostööd NATOga ning lisaks veel 20 inimest, kes on koos Eesti organisatsioonidega edendanud inimõigusi Afganistanis. Kokku on Eestiga ühendust võtnud aga 60 inimest.

Aega on jäänud vaid augusti lõpuni

«60 oli see arv, kes olid lihtsalt Eesti riigi poole pöördunud. Kaugelt kõik need inimesed ei ole seotud Eestiga või siis olid tõepoolest väga napilt seotud,» rõhutas Postimehele kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus (pildil) ning lisas, et lisaks 13-le Eestisse teel olevale inimesele on veel mõni, kelle Eestisse jõudmise suhtes on nad optimistlikud. Praeguse arvuni on jõutud eelkõige neid inimesi arvesse võttes, kes esiteks olid valmis lahkuma, ja teiseks, kes viibisid Kabulis, sest see oli lahkumise võimalikkuse peamine eeldus.