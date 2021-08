Esimene Afganistanist evakueeritud pere jõudis Tallinna

«Mul on hea meel, et esimene lastega perekond Afganistanist, kelle edukast evakuatsioonist Kabulist me alles teisipäeval teatasime, maandus täna öösel ohutult Tallinna lennujaamas. Olen siiralt tänulik, et Eestil on NATO liikmesriikide näol sellised usaldusväärsed liitlased, kes aitasid meil need inimesed Afganistanist välja toimetada ja päästa nad tõsisest ohust nende elule,» ütles välisminister Eva-Maria Liimets, lisades, et tänu kuulub seekord Prantsusmaale.