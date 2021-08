Punane Rist kogub annetusi Afganistani elanike abistamiseks

Rahvusvaheline Punase Risti Komitee jääb Afganistani abistama, olenemata konfliktist. Kohapeal on umbes 1800 Punase Risti ja Poolkuu töötajat ning vabatahtlikku.

«Kabulis praegu lahinguid ei toimu. Küll aga on tohutu humanitaarabivajadus tekkinud nädalate pikkustest lahingutest linnades, nagu Kandahar, Herat ja Lashkar Gah. Tuhanded on vigastatud ja kodud, haiglad ning infrastruktuur on kahjustatud või hävinud,» kirjeldas Punase Risti Afganistani delegatsiooni juht Eloi Fillion.

Olukorra Afganistanis teeb keerulisemaks põud, mis on kogu riigis halvanud toiduainete tootmise. Kariloomad on hukkunud ja pered ilma toiduta. Tõsine toidupuudus on umbes 11 miljonil inimesel.

«Afganistani rahvas ei peaks kannatama poliitilise muutuse tõttu. Selleks, et tagada elutähtsad teenused, nagu tervishoid, ja vältida tõsist humanitaarkriisi, on vaja rahvusvahelise üldsuse tuge. Kutsume kõiki üles andma oma panuse, et vähendada Afganistani perede kannatusi,» sõnas Punase Risti Aasia regiooni direktor Christine Cipolla.

Annetusi kasutatakse meditsiiniabi, rehabilitatsiooni, joogivee ja muu elutähtsa tagamiseks. Toetada saab Eesti Punase Risti kodulehel.