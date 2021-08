Vao keskus on kahe Afganistani pere vastuvõtuks valmis

Vao pagulaskeskuses tutvustas olusid kõigepealt ASi Hoolekandeteenused avalike suhete juht Katrin Pärgmäe, kes teadis vaid niipalju, et 13 inimest, kellest üleriigilises meedias juttu on olnud, moodustavad kolm perekonda. Üks kuueliikmeline pere, kes asub elama Vaosse, on küll teadaolevalt Eestisse kohale jõudnud, kuid konkreetsed andmed, millal nad pagulaskeskusesse saabuvad, esialgu puuduvad. Oodatakse veel ühte kolmeliikmelist peret, aga Pärgmäe ei osanud öelda, kui kaugel ja kus see ja veel kolmas pere on.