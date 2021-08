Eesti politseinikud teevad Läti kolleegidega ühiseid piiripatrulle

Lääne prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Maksim Korzin rääkis, et Läti politsei ja piirivalvega on varemgi tehtud ühisreide ja -patrulle. «Ühispatrullid on täiendav võimalus piiril turvalisuse tagamiseks ning viimastel kuudel Leedus ja Lätis tõusnud rändesurve Eestisse jõudmise ärahoidmiseks,» ütles Korzin.

Tema sõnul on nii Eesti kui ka Läti tugevdanud kontrolli piiriäärsel alal ning laupäevast algavad ühispatrullid, mida on esialgu kavas teha kuu jooksul.

Korzini sõnul on ühispatrullid Schengeni ala riikides tavapärased. «See koostöö toimib väga heal tasemel, kuid eriti kõrge rändesurve puhul on tegemist tõhusa abinõuga. See on hea võimalus riikidel ühiselt tagada piiril turvalisus, avalik kord, ennetada süütegusid ja ära hoida uute ebaseaduslike rändekanalite tekkimist,» kirjeldas Korzin.