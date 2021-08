Eesti lühiuudised

Narva uueks linnapeaks valiti Ants Liimets

Narva linnapeaks valiti eile Ants Liimets (Reformierakond). Tal oli valituks osutumiseks vaja saada 16 häält ning tema poolt hääletas 19 volikogu liiget ning kaks olid vastu. Pärast linnapeaks valimist ütles Liimets lilli ja ametiraha vastu võttes, et ärgu teda keegi õnnitlegu. «Tundke kaasa,» sõnas ta, lisades, et see on raske amet. Liimetsa sõnul ei näe ta linnavalitsuses kohta oma erakonnakaaslasest senisel aselinnapeal Sergei Gorlatšil. See oli Narva volikogul juba teine katse valida linnapeaks praegu pensionil olev endine Narva linnasekretär Ants Liimets. 16. augustil tagandas volikogu põhiliselt Keskerakonna saadikute häältega linnapeaametist sotside leeri kuuluva Katri Raigi. Kui Raigi umbusaldamiseks vajalikud 16 häält tulid napilt kokku, siis salajase hääletusena toimunud uue linnapea valimine luhtus, kuna Ants Liimets sai vaid 15 häält. Põhjarannik