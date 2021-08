Mupo on kooliaasta alguses ülekäiguradade juures liiklust jälgimas

Väljas ollakse 21 inspektoriga ja seda mitte ainult 1. septembril, vaid 3. septembrini, et väikestele, esmakordselt kooli minevatele koolijütsidele anda aega kooliteega harjuda.

«Oleme saanud politsei poolt meile määratud kohad ja need kattuvad paljuski varasemate aastate omadega. Eeskätt on ülekäiguradade juures väljas iga linnaosa juures töötavad kohalikud mupo piirkondade inspektorid,» ütles munitsipaalpolitsei ameti menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja Triin Uudeväli.

Uudeväli ise on kohal Nõmme gümnaasiumi juures, kus on suhteliselt ohtlik pime kurv ja sellele järgneb kohe ülekäik. «Väga keeruline koht ja eelmine aasta näitas, et meie kohalolek oli oluline. Juhid ei oska oodata ülekäiku ja lapsed ei oska hinnata nurga tagant tulevat ohtu.»